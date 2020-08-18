УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 сер, 2020 11:12
velvet написав: Flamingo написав: MASolomko написав:
Так, кто раньше подключил StarInform, у тех же он и продолжает действовать. Это только новым клиентам надо следить что надо подключать?
Я решил от греха подальше подстраховаться. Тем более не сложно же написать в чат и потом кликнуть по присланной ссылке. Но теперь у меня есть офи.ответ горячки что у меня стар информ без плюса
Зачем Вы его отключали и включали? Можно же было просто в чате уточнить что подключено на данный момент.
Ну хотя бы потому, что горячка вчера гнала беса и писала что оба информа для нью-кардов по тарифам бесплатны. Если они только от нас узнают об изменении тарифов, я не очень уверен, что они смогут отличить информы с плюсом и без. Поэтому лучше подстраХЕРится
чтобы поиметь их подтверждение, что подключение без плюса сделали именно они.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: Сер 19 сер, 2020 11:43
Flamingo очень часто на фоурме проскакивало, что горячка у сиба ниже среднего, они и про оплаты в инете не в курсе и много чего другого
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Сер 19 сер, 2020 13:29
clientage написав: MASolomko написав:
Так, кто раньше подключил StarInform, у тех же он и продолжает действовать. Это только новым клиентам надо следить что надо подключать?
А кто отключал, а потом через 3 мес опять подключал, то ШО у него сейчас?
Сейчас у всех НьюКардовцев - без +
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ukrprom2014
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Додано: Сер 19 сер, 2020 13:31
ukrprom2014 написав: clientage написав: MASolomko написав:
Так, кто раньше подключил StarInform, у тех же он и продолжает действовать. Это только новым клиентам надо следить что надо подключать?
А кто отключал, а потом через 3 мес опять подключал, то ШО у него сейчас?
Сейчас у всех НьюКардовцев - без +
Этааа, т.е. вы намьЁкиваеТи, шо вот если у меня 1.09 или 1.10 таки снимут 15грн, то вы мне их верньЁти?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Сер 19 сер, 2020 13:45
Пришло смс, что подключена услуга Star inform без +. Вчера общался в чате и подавал заявку на подключение без +са.
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
Triton
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Додано: Сер 19 сер, 2020 14:09
ага, вместе с кешбеком от форварда в 300 грн
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Сер 19 сер, 2020 14:48
omb написав: Flamingo
очень часто на фоурме проскакивало, что горячка у сиба ниже среднего, они и про оплаты в инете не в курсе и много чего другого
Хвала форумчанам, незабаром вони будуть знати усі свинячі нори та щурячі лежанки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug вони на це ніяк не реагують, тут бюрократія мабуть гірша ніж в СССР.
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