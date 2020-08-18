MASolomko написав:Так, кто раньше подключил StarInform, у тех же он и продолжает действовать. Это только новым клиентам надо следить что надо подключать?
Я решил от греха подальше подстраховаться. Тем более не сложно же написать в чат и потом кликнуть по присланной ссылке. Но теперь у меня есть офи.ответ горячки что у меня стар информ без плюса
Зачем Вы его отключали и включали? Можно же было просто в чате уточнить что подключено на данный момент.
Ну хотя бы потому, что горячка вчера гнала беса и писала что оба информа для нью-кардов по тарифам бесплатны. Если они только от нас узнают об изменении тарифов, я не очень уверен, что они смогут отличить информы с плюсом и без. Поэтому лучше подстраХЕРится чтобы поиметь их подтверждение, что подключение без плюса сделали именно они.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
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valya написав:Кто знает, оплата гостиниц по Украине проходит с кб, к примеру букингом?
Если сможете оплатить через интернет - будет вам кэшбек. Но с букингом это вряд ли удастся. Я как-то специально искал гостиницы в Украине чтобы можно было оплатить через букинг, агоду или хотелсы - искал во всех крупнейших городах Украины - даже там где есть оплата на сайте (а таких кстати не так и много - чаще просто оплата по месту при заселении) в итоге или деньги не списываются (а просто инфа передается гостинице опять таки для оплаты на месте) либо же была попытка списать гривну с использованием DCC. Благо денег на карте было в аккурат под сумму оплату и оплата не прошла. А если оставите денег с запасом, то можете оплатить так, что кэшбек в итоге не перекроет курсовые накрутки от DCC. Так что если хотите оплатить украинский отель ищите такой у кого есть оплата через их собственный сайт (например так у отелей сети Рейнкартц). Там оплата правда скорее всего будет через ликпей, но МСС честный - гостиницы и оплата идет с признаком "через интернет", что окешбечивается Сибасом
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0