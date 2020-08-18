Додано: Сер 19 сер, 2020 19:07

valya написав: Кто знает, оплата гостиниц по Украине проходит с кб, к примеру букингом? Кто знает, оплата гостиниц по Украине проходит с кб, к примеру букингом?

Если сможете оплатить через интернет - будет вам кэшбек. Но с букингом это вряд ли удастся. Я как-то специально искал гостиницы в Украине чтобы можно было оплатить через букинг, агоду или хотелсы - искал во всех крупнейших городах Украины - даже там где есть оплата на сайте (а таких кстати не так и много - чаще просто оплата по месту при заселении) в итоге или деньги не списываются (а просто инфа передается гостинице опять таки для оплаты на месте) либо же была попытка списать гривну с использованием DCC. Благо денег на карте было в аккурат под сумму оплату и оплата не прошла. А если оставите денег с запасом, то можете оплатить так, что кэшбек в итоге не перекроет курсовые накрутки от DCC. Так что если хотите оплатить украинский отель ищите такой у кого есть оплата через их собственный сайт (например так у отелей сети Рейнкартц). Там оплата правда скорее всего будет через ликпей, но МСС честный - гостиницы и оплата идет с признаком "через интернет", что окешбечивается Сибасом