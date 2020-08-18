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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1078107910801081

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:12

  velvet написав:
  Flamingo написав:
  MASolomko написав:Так, кто раньше подключил StarInform, у тех же он и продолжает действовать. Это только новым клиентам надо следить что надо подключать?

Я решил от греха подальше подстраховаться. Тем более не сложно же написать в чат и потом кликнуть по присланной ссылке. Но теперь у меня есть офи.ответ горячки что у меня стар информ без плюса

Зачем Вы его отключали и включали? Можно же было просто в чате уточнить что подключено на данный момент.

Ну хотя бы потому, что горячка вчера гнала беса и писала что оба информа для нью-кардов по тарифам бесплатны. Если они только от нас узнают об изменении тарифов, я не очень уверен, что они смогут отличить информы с плюсом и без. Поэтому лучше подстраХЕРится ;) чтобы поиметь их подтверждение, что подключение без плюса сделали именно они.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:43

Flamingo очень часто на фоурме проскакивало, что горячка у сиба ниже среднего, они и про оплаты в инете не в курсе и много чего другого
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:29

  clientage написав:
  MASolomko написав:Так, кто раньше подключил StarInform, у тех же он и продолжает действовать. Это только новым клиентам надо следить что надо подключать?

А кто отключал, а потом через 3 мес опять подключал, то ШО у него сейчас?

Сейчас у всех НьюКардовцев - без +
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:31

  ukrprom2014 написав:
  clientage написав:
  MASolomko написав:Так, кто раньше подключил StarInform, у тех же он и продолжает действовать. Это только новым клиентам надо следить что надо подключать?

А кто отключал, а потом через 3 мес опять подключал, то ШО у него сейчас?

Сейчас у всех НьюКардовцев - без +

Этааа, т.е. вы намьЁкиваеТи, шо вот если у меня 1.09 или 1.10 таки снимут 15грн, то вы мне их верньЁти? :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:45

Пришло смс, что подключена услуга Star inform без +. Вчера общался в чате и подавал заявку на подключение без +са.
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
Triton
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:09

  clientage написав:Этааа, т.е. вы намьЁкиваеТи, шо вот если у меня 1.09 или 1.10 таки снимут 15грн, то вы мне их верньЁти? :lol: :lol:
ага, вместе с кешбеком от форварда в 300 грн :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:48

  omb написав:Flamingo очень часто на фоурме проскакивало, что горячка у сиба ниже среднего, они и про оплаты в инете не в курсе и много чего другого

Хвала форумчанам, незабаром вони будуть знати усі свинячі нори та щурячі лежанки.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:13

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вони на це ніяк не реагують, тут бюрократія мабуть гірша ніж в СССР.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кто знает, оплата гостиниц по Украине проходит с кб, к примеру букингом?
*******
valya
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:07

  valya написав:Кто знает, оплата гостиниц по Украине проходит с кб, к примеру букингом?

Если сможете оплатить через интернет - будет вам кэшбек. Но с букингом это вряд ли удастся. Я как-то специально искал гостиницы в Украине чтобы можно было оплатить через букинг, агоду или хотелсы - искал во всех крупнейших городах Украины - даже там где есть оплата на сайте (а таких кстати не так и много - чаще просто оплата по месту при заселении) в итоге или деньги не списываются (а просто инфа передается гостинице опять таки для оплаты на месте) либо же была попытка списать гривну с использованием DCC. Благо денег на карте было в аккурат под сумму оплату и оплата не прошла. А если оставите денег с запасом, то можете оплатить так, что кэшбек в итоге не перекроет курсовые накрутки от DCC. Так что если хотите оплатить украинский отель ищите такой у кого есть оплата через их собственный сайт (например так у отелей сети Рейнкартц). Там оплата правда скорее всего будет через ликпей, но МСС честный - гостиницы и оплата идет с признаком "через интернет", что окешбечивается Сибасом
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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