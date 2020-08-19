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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1079108010811082

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:46

Прислали ответ в чате по поводу списания 15 грн за Inform+, у кого был подключен+ и отключили + по заявлению через чат только сейчас. Написали, что списание комиссии будет в конце месяца - 15 грн., вот так вот с 17.08.2020, при этом на горячке не в курсе были, что ввели эти тарифы. За 2 дня "использования" +сом, побреют на 15 грн., следите за тарифами этого "красивого" банка, а тем кто не отключит + в этом месяце, получит комиссию уже в следующих месяцах...
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
Triton
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  #<1 ... 1079108010811082
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