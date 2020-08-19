Додано: Сер 19 сер, 2020 21:46

Прислали ответ в чате по поводу списания 15 грн за Inform+, у кого был подключен+ и отключили + по заявлению через чат только сейчас. Написали, что списание комиссии будет в конце месяца - 15 грн., вот так вот с 17.08.2020, при этом на горячке не в курсе были, что ввели эти тарифы. За 2 дня "использования" +сом, побреют на 15 грн., следите за тарифами этого "красивого" банка, а тем кто не отключит + в этом месяце, получит комиссию уже в следующих месяцах...