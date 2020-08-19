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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1079108010811082

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:46

Прислали ответ в чате по поводу списания 15 грн за Inform+, у кого был подключен+ и отключили + по заявлению через чат только сейчас. Написали, что списание комиссии будет в конце месяца - 15 грн., вот так вот с 17.08.2020, при этом на горячке не в курсе были, что ввели эти тарифы. За 2 дня "использования" +сом, побреют на 15 грн., следите за тарифами этого "красивого" банка, а тем кто не отключит + в этом месяце, получит комиссию уже в следующих месяцах...
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
Triton
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Нашёл в Вайбере сообщение от УкрСиба 13 июля, что подключили Star Inform (без плюса). Надо полагать, что сами они уже не будут переводить на "с плюсом"?
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:38

не понял? они шо решили платные смс подключить?
вроде же смс стали по нью кард с недавних пор бесплатные и их народ начал подключать.
они что передумали? и дали заднюю?
если это так то это очень омерзительно
но всё таки думаю шо такой банк то такого не опустся.

И кставти у многих скоро год заканчивается.
финт прокатывает закрыть и открыть новую
или они поумнеют и продлят акцию?

и как теперь определить шо у меня подключено Star Inform (без плюса) или с плюсом? в ИБ это видно?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:54

uaprofi статус стар инфо не видно нигде. Мы с мужем в чате задали вопрос - какой стар информ у нас подключён простой или плюс. Ответ - стар информ, мы это заскриншотили и успокоились. чего и вам желаем :wink:
Кассандра
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