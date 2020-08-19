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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1080108110821083>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:46

Прислали ответ в чате по поводу списания 15 грн за Inform+, у кого был подключен+ и отключили + по заявлению через чат только сейчас. Написали, что списание комиссии будет в конце месяца - 15 грн., вот так вот с 17.08.2020, при этом на горячке не в курсе были, что ввели эти тарифы. За 2 дня "использования" +сом, побреют на 15 грн., следите за тарифами этого "красивого" банка, а тем кто не отключит + в этом месяце, получит комиссию уже в следующих месяцах...
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
Triton
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Нашёл в Вайбере сообщение от УкрСиба 13 июля, что подключили Star Inform (без плюса). Надо полагать, что сами они уже не будут переводить на "с плюсом"?
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:38

не понял? они шо решили платные смс подключить?
вроде же смс стали по нью кард с недавних пор бесплатные и их народ начал подключать.
они что передумали? и дали заднюю?
если это так то это очень омерзительно
но всё таки думаю шо такой банк то такого не опустся.

И кставти у многих скоро год заканчивается.
финт прокатывает закрыть и открыть новую
или они поумнеют и продлят акцию?

и как теперь определить шо у меня подключено Star Inform (без плюса) или с плюсом? в ИБ это видно?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:54

uaprofi статус стар инфо не видно нигде. Мы с мужем в чате задали вопрос - какой стар информ у нас подключён простой или плюс. Ответ - стар информ, мы это заскриншотили и успокоились. чего и вам желаем :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 07:03

  Kalgan написав:
  vcy написав:Прилетел код на 100грн. При попытке активировать предлагает выбор: Сильпо,Фора,Ватсон или пополнить телефон. Могу ли я пополнить любой номер телефона или только финансовый? Просто зачислить на счет карты не даст? Предыдущие коды по акциям просто пополняли счет карты, с таким еще не сталкивался.

Да ((
Сейчас пересмотрел смс с приглашение. В предыдущих писали вам гарантирован кешбек за n-операций. А а июльской смс было написано, вам гарантировано вознаграждение за n-операций. Посмотрите у себя, что было в смс.


СМС с приглашением так и не нашел, пополнить мобильный можно только фин. номер на который приходило приглашение. Выбрал Сильпо, срок действия ваучера 3 месяца.
vcy
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 09:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  uaprofi написав:И кставти у многих скоро год заканчивается.


КБ по цій карті акційний лише на рік?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 09:40

  greenozon написав:
  uaprofi написав:И кставти у многих скоро год заканчивается.


КБ по цій карті акційний лише на рік?

Був спочатку на пiв року. Потiм подовжили на рiк. Чекає на подальшу лонгацiю пiкнiчка
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:03

  greenozon написав:КБ по цій карті акційний лише на рік?
эта карта без кб впринципе бесполезна, % на остаток нет, выход по п2п или нал с комиссом
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:51

omb
Выход через на счет вполне норм. работает без комиссий.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
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  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:23

ukrprom2014 но в моем тексте написано не через счет в сообщении
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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