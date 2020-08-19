А еще написано, что карта в принципе бесполезна. На счет кидать бесплатно полезно. Не придирайтесь.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 сер, 2020 14:33
А еще написано, что карта в принципе бесполезна. На счет кидать бесплатно полезно. Не придирайтесь.
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