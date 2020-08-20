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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:57
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
+1
.......
Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:58
тоже доналили июньского кэшбека, который не влез вместе с июльским в 500.00 грн
Додано: П'ят 21 сер, 2020 17:49
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
+1кб за 02.06
Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:15
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я не обращался в поддержку касательно отсутствия кешбека за 2 июня, но и мне выплатили.
Спасибо, коллеги, что разтормошили поддержку
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:28
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Только на ГЛ или в отделении. В ИБ не видно.
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