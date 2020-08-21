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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1080108110821083

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

+1
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1802
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 102 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:58

тоже доналили июньского кэшбека, который не влез вместе с июльским в 500.00 грн
Esq
 
Повідомлень: 1514
З нами з: 18.08.06
Подякував: 484 раз.
Подякували: 209 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 17:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

+1кб за 02.06
tarasum
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Повідомлень: 551
З нами з: 16.10.18
Подякував: 64 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Я не обращался в поддержку касательно отсутствия кешбека за 2 июня, но и мне выплатили.
Спасибо, коллеги, что разтормошили поддержку :)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2278
З нами з: 08.03.18
Подякував: 197 раз.
Подякували: 312 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  uaprofi написав:как теперь определить шо у меня подключено Star Inform (без плюса) или с плюсом? в ИБ это видно?

Только на ГЛ или в отделении. В ИБ не видно.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1874
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:10

Это очень радует, что банк свои косяки со скрипом,но решает.
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1894
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 133 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 04:15

Такси Bolt попадает под Онлайн оплату?
novichok
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Повідомлень: 2167
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 180 раз.
 
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