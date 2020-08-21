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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:57
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Boundless
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:58
тоже доналили июньского кэшбека, который не влез вместе с июльским в 500.00 грн
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Esq
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 17:49
+1кб за 02.06
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tarasum
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:15
Я не обращался в поддержку касательно отсутствия кешбека за 2 июня, но и мне выплатили.
Спасибо, коллеги, что разтормошили поддержку
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:28
uaprofi написав:
как теперь определить шо у меня подключено Star Inform (без плюса) или с плюсом? в ИБ это видно?
Только на ГЛ или в отделении. В ИБ не видно.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:10
Это очень радует, что банк свои косяки со скрипом,но решает.
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 22 сер, 2020 04:15
Такси Bolt попадает под Онлайн оплату?
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novichok
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