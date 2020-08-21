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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 сер, 2020 09:55
в моне 10% на такси, а так да, онлайн оплата
Кешбечные карты!
Додано: Суб 22 сер, 2020 12:03
Ну ещё моня "прощает" dcc на небольших суммах (до 100 или 200 у.е, не помню точно)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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