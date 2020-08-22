Додано: Нед 23 сер, 2020 15:08

платил коммуналку через некст на счёт в Ощад - содрали дополнительные три гривны. Как я понял это применяется к Ощаду, так как счета других банок по коммуналке трёшками обложены не были.

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.