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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 сер, 2020 09:55
в моне 10% на такси, а так да, онлайн оплата
Кешбечные карты!
Додано: Суб 22 сер, 2020 12:03
Ну ещё моня "прощает" dcc на небольших суммах (до 100 или 200 у.е, не помню точно)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 23 сер, 2020 15:08
платил коммуналку через некст на счёт в Ощад - содрали дополнительные три гривны. Как я понял это применяется к Ощаду, так как счета других банок по коммуналке трёшками обложены не были.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Нед 23 сер, 2020 15:33
swan forever , справа не в Ощаді, а в отримувачів коштів - як укладена угода між Постачальником і ПБ так і беруть коміс.
Додано: Нед 23 сер, 2020 15:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
із власного досвіду
плачу комуналку через регулярні платежі
спочату була лише одна платіжка із комісом 1 грн
потім пару, а зараз переглянув - усі 100% із цією мздою
100% газ, вода мають договора із ПБ, но.. жрать охота!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 23 сер, 2020 18:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Киівобленерго краще Некстом не платити, коміс 3 грн. Через сайт компанії - 1,70 ... +-. Усі інші по 1 грн
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