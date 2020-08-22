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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1081108210831084

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 09:55

в моне 10% на такси, а так да, онлайн оплата
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 12:03

  omb написав:в моне 10% на такси, а так да, онлайн оплата

Ну ещё моня "прощает" dcc на небольших суммах (до 100 или 200 у.е, не помню точно)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:08

платил коммуналку через некст на счёт в Ощад - содрали дополнительные три гривны. Как я понял это применяется к Ощаду, так как счета других банок по коммуналке трёшками обложены не были.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:33

swan forever , справа не в Ощаді, а в отримувачів коштів - як укладена угода між Постачальником і ПБ так і беруть коміс.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  KVV написав:як укладена угода між Постачальником і ПБ так і беруть коміс.


із власного досвіду
плачу комуналку через регулярні платежі
спочату була лише одна платіжка із комісом 1 грн
потім пару, а зараз переглянув - усі 100% із цією мздою
100% газ, вода мають договора із ПБ, но.. жрать охота!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 18:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

greenozon написав:
  KVV написав:як укладена угода між Постачальником і ПБ так і беруть коміс.


із власного досвіду
плачу комуналку через регулярні платежі
спочату була лише одна платіжка із комісом 1 грн
потім пару, а зараз переглянув - усі 100% із цією мздою
100% газ, вода мають договора із ПБ, но.. жрать охота!
Киівобленерго краще Некстом не платити, коміс 3 грн. Через сайт компанії - 1,70 ... +-. Усі інші по 1 грн
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 20:42

greenozon
Регулярны платежи для того и придумали, чтобы незаметно впарить комисию.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 21:01

  ukrprom2014 написав:greenozon
Регулярны платежи для того и придумали, чтобы незаметно впарить комисию.


да вот треба думать куди путь дорожку тримати...
платежів багато, сьогодні по 1 грн відчавкали, завтра по 3..

думаю наразі про АБанк, там реклама обіцяє без комісій

слухайте, колеги, а загалом здалось б започаткувати гілку щодо безкомісійної оплати комуналки, в ідеалі ще із КБ плюшками чи іншими акційними ангажаментами
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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