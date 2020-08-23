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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 сер, 2020 09:55
в моне 10% на такси, а так да, онлайн оплата
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 22 сер, 2020 12:03
omb написав:
в моне 10% на такси, а так да, онлайн оплата
Ну ещё моня "прощает" dcc на небольших суммах (до 100 или 200 у.е, не помню точно)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 23 сер, 2020 15:08
платил коммуналку через некст на счёт в Ощад - содрали дополнительные три гривны. Как я понял это применяется к Ощаду, так как счета других банок по коммуналке трёшками обложены не были.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Нед 23 сер, 2020 15:33
swan forever , справа не в Ощаді, а в отримувачів коштів - як укладена угода між Постачальником і ПБ так і беруть коміс.
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KVV
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Додано: Нед 23 сер, 2020 15:48
KVV написав:
як укладена угода між Постачальником і ПБ так і беруть коміс.
із власного досвіду
плачу комуналку через регулярні платежі
спочату була лише одна платіжка із комісом 1 грн
потім пару, а зараз переглянув - усі 100% із цією мздою
100% газ, вода мають договора із ПБ, но.. жрать охота!
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greenozon
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Додано: Нед 23 сер, 2020 18:51
greenozon написав: KVV написав:
як укладена угода між Постачальником і ПБ так і беруть коміс.
із власного досвіду
плачу комуналку через регулярні платежі
спочату була лише одна платіжка із комісом 1 грн
потім пару, а зараз переглянув - усі 100% із цією мздою
100% газ, вода мають договора із ПБ, но.. жрать охота!
Киівобленерго краще Некстом не платити, коміс 3 грн. Через сайт компанії - 1,70 ... +-. Усі інші по 1 грн
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stas_rst
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Додано: Нед 23 сер, 2020 20:42
greenozon
Регулярны платежи для того и придумали, чтобы незаметно впарить комисию.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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ukrprom2014
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Додано: Нед 23 сер, 2020 21:01
ukrprom2014 написав:greenozon
Регулярны платежи для того и придумали, чтобы незаметно впарить комисию.
да вот треба думать куди путь дорожку тримати...
платежів багато, сьогодні по 1 грн відчавкали, завтра по 3..
думаю наразі про АБанк, там реклама обіцяє без комісій
слухайте, колеги, а загалом здалось б започаткувати гілку щодо безкомісійної оплати комуналки, в ідеалі ще із КБ плюшками чи іншими акційними ангажаментами
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greenozon
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Додано: Нед 23 сер, 2020 21:12
stas_rst написав:
Соррі, не можу знайти в додатку цього розділу. Хоча при отриманні картки знайшов одразу і вимкнув старінформ, а потім увімкнув, коли коміс зняли.
Чи видно там статус інформу ??? + чи без нього ?
думаю ответ форумчан из категории видно-не видно не может быть на 100% гарантией, что плату с вас не снимут. Выходов из проблемы на форуме описано 2:
1. Самостоятельно отключить смс информирование и через чат попросить включить именно стар-информ (без плюса) - так поступил я.
2. Написать в чат с просьбой подтвердить, что у них подключен именно стар-информ без плюса, и на всякий случай сохранить скрин ответа (способ Кассандры).
Выбирайте, что вам удобней. Лучше 5 минут потерять на общение в чате и потом быть уверенным, что все будет ОК.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Нед 23 сер, 2020 21:25
Flamingo написав: stas_rst написав:
Соррі, не можу знайти в додатку цього розділу. Хоча при отриманні картки знайшов одразу і вимкнув старінформ, а потім увімкнув, коли коміс зняли.
Чи видно там статус інформу ??? + чи без нього ?
думаю ответ форумчан из категории видно-не видно не может быть на 100% гарантией, что плату с вас не снимут. Выходов из проблемы на форуме описано 2:
1. Самостоятельно отключить смс информирование и через чат попросить включить именно стар-информ (без плюса) - так поступил я.
2. Написать в чат с просьбой подтвердить, что у них подключен именно стар-информ без плюса, и на всякий случай сохранить скрин ответа (способ Кассандры).
Выбирайте, что вам удобней. Лучше 5 минут потерять на общение в чате и потом быть уверенным, что все будет ОК.
Дякую
Ви оперативно відповіли, хоча я одразу затер запитання через тапок
таки знайшов у чаті додатку інструкцію, а Ваші поради реалізую обов'язково !!!
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stas_rst
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