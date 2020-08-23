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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1082108310841085

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:46

  greenozon написав:
  ukrprom2014 написав:greenozon
Регулярны платежи для того и придумали, чтобы незаметно впарить комисию.


да вот треба думать куди путь дорожку тримати...
платежів багато, сьогодні по 1 грн відчавкали, завтра по 3..

думаю наразі про АБанк, там реклама обіцяє без комісій

слухайте, колеги, а загалом здалось б започаткувати гілку щодо безкомісійної оплати комуналки, в ідеалі ще із КБ плюшками чи іншими акційними ангажаментами

если бы можно было сделать закрытую тему с входом по паролю, то да. А то что-то перекрывают КБ по комуналке как только начинается активное обсуждение...
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 00:12

  greenozon написав:
  ukrprom2014 написав:greenozon
Регулярны платежи для того и придумали, чтобы незаметно впарить комисию.


да вот треба думать куди путь дорожку тримати...
платежів багато, сьогодні по 1 грн відчавкали, завтра по 3..

думаю наразі про АБанк, там реклама обіцяє без комісій

слухайте, колеги, а загалом здалось б започаткувати гілку щодо безкомісійної оплати комуналки, в ідеалі ще із КБ плюшками чи іншими акційними ангажаментами

Гілка про комуналку є Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
Якщо комісії Вам не подобаються більше за отриманий КБ, то платіть без того і іншого - діло Ваше.
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  #<1 ... 1082108310841085
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