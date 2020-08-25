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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 сер, 2020 23:46
greenozon написав: ukrprom2014 написав:greenozon
Регулярны платежи для того и придумали, чтобы незаметно впарить комисию.
да вот треба думать куди путь дорожку тримати...
платежів багато, сьогодні по 1 грн відчавкали, завтра по 3..
думаю наразі про АБанк, там реклама обіцяє без комісій
слухайте, колеги, а загалом здалось б започаткувати гілку щодо безкомісійної оплати комуналки, в ідеалі ще із КБ плюшками чи іншими акційними ангажаментами
если бы можно было сделать закрытую тему с входом по паролю, то да. А то что-то перекрывают КБ по комуналке как только начинается активное обсуждение...
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Додано: Пон 24 сер, 2020 00:12
greenozon написав: ukrprom2014 написав:greenozon
Регулярны платежи для того и придумали, чтобы незаметно впарить комисию.
да вот треба думать куди путь дорожку тримати...
платежів багато, сьогодні по 1 грн відчавкали, завтра по 3..
думаю наразі про АБанк, там реклама обіцяє без комісій
слухайте, колеги, а загалом здалось б започаткувати гілку щодо безкомісійної оплати комуналки, в ідеалі ще із КБ плюшками чи іншими акційними ангажаментами
Гілка про комуналку є Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
Якщо комісії Вам не подобаються більше за отриманий КБ, то платіть без того і іншого - діло Ваше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 00:38
greenozon написав: KVV написав:
як укладена угода між Постачальником і ПБ так і беруть коміс.
із власного досвіду
плачу комуналку через регулярні платежі
спочату була лише одна платіжка із комісом 1 грн
потім пару, а зараз переглянув - усі 100% із цією мздою
100% газ, вода мають договора із ПБ, но.. жрать охота!
Ми про некст в якому здається завжди був коміс 1грн., а то і більше.
А Ви про П24 в якому були безкомісійні регулярні платежі.
Менше з тим - 1грн комісу(майже на все) це ж краще ніж 3грн+% в усіляких там портмоне/ізях/пейхабах.
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KVV
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Додано: Пон 24 сер, 2020 22:02
Кто то пробовал снимать наличные в Сильпо в кассе и оплачивать это как покупку приложением?
Интересно, как проведется)
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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ГеннадийUA
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Додано: Пон 24 сер, 2020 22:10
ГеннадийUA написав:
Кто то пробовал снимать наличные в Сильпо в кассе и оплачивать это как покупку приложением?
Интересно, как проведется)
Ніяк не проведеться. Для зняття готівки потрібна фізична картка та введення піну в терміналі.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Пон 24 сер, 2020 22:21
Alien написав:
Для зняття готівки потрібна фізична картка
Да ну? Смартфона с NFC будет достаточно. А приложением оплатить нельзя - да.
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Vorlon
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Додано: Сер 26 сер, 2020 08:57
Vorlon написав: Alien написав:
Для зняття готівки потрібна фізична картка
Да ну? Смартфона с NFC будет достаточно. А приложением оплатить нельзя - да.
Проверяли кишмиш капает или только после 16 сентября будет видно?
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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ukrprom2014
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Додано: Сер 26 сер, 2020 09:02
ukrprom2014 а как он упадет, если снятие не оплатить приложением
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 26 сер, 2020 09:02
Подскажите, если вторую карту оформить на одно лицо, по ней тоже будет кешбек? 500+500?
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ygn
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Додано: Сер 26 сер, 2020 09:07
ygn написав:
Подскажите, если вторую карту оформить на одно лицо, по ней тоже будет кешбек? 500+500?
КБ идет по счету.
2ю НК не оформят.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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ukrprom2014
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