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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1083108410851086>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:46

  greenozon написав:
  ukrprom2014 написав:greenozon
Регулярны платежи для того и придумали, чтобы незаметно впарить комисию.


да вот треба думать куди путь дорожку тримати...
платежів багато, сьогодні по 1 грн відчавкали, завтра по 3..

думаю наразі про АБанк, там реклама обіцяє без комісій

слухайте, колеги, а загалом здалось б започаткувати гілку щодо безкомісійної оплати комуналки, в ідеалі ще із КБ плюшками чи іншими акційними ангажаментами

если бы можно было сделать закрытую тему с входом по паролю, то да. А то что-то перекрывают КБ по комуналке как только начинается активное обсуждение...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 00:12

  greenozon написав:
  ukrprom2014 написав:greenozon
Регулярны платежи для того и придумали, чтобы незаметно впарить комисию.


да вот треба думать куди путь дорожку тримати...
платежів багато, сьогодні по 1 грн відчавкали, завтра по 3..

думаю наразі про АБанк, там реклама обіцяє без комісій

слухайте, колеги, а загалом здалось б започаткувати гілку щодо безкомісійної оплати комуналки, в ідеалі ще із КБ плюшками чи іншими акційними ангажаментами

Гілка про комуналку є Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
Якщо комісії Вам не подобаються більше за отриманий КБ, то платіть без того і іншого - діло Ваше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 00:38

  greenozon написав:
  KVV написав:як укладена угода між Постачальником і ПБ так і беруть коміс.


із власного досвіду
плачу комуналку через регулярні платежі
спочату була лише одна платіжка із комісом 1 грн
потім пару, а зараз переглянув - усі 100% із цією мздою
100% газ, вода мають договора із ПБ, но.. жрать охота!

Ми про некст в якому здається завжди був коміс 1грн., а то і більше.

А Ви про П24 в якому були безкомісійні регулярні платежі.

Менше з тим - 1грн комісу(майже на все) це ж краще ніж 3грн+% в усіляких там портмоне/ізях/пейхабах.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 22:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кто то пробовал снимать наличные в Сильпо в кассе и оплачивать это как покупку приложением?
Интересно, как проведется)
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 22:10

  ГеннадийUA написав:Кто то пробовал снимать наличные в Сильпо в кассе и оплачивать это как покупку приложением?
Интересно, как проведется)

Ніяк не проведеться. Для зняття готівки потрібна фізична картка та введення піну в терміналі.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 22:21

  Alien написав:Для зняття готівки потрібна фізична картка

Да ну? Смартфона с NFC будет достаточно. А приложением оплатить нельзя - да.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 08:57

  Vorlon написав:
  Alien написав:Для зняття готівки потрібна фізична картка

Да ну? Смартфона с NFC будет достаточно. А приложением оплатить нельзя - да.

Проверяли кишмиш капает или только после 16 сентября будет видно?
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:02

ukrprom2014 а как он упадет, если снятие не оплатить приложением
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:02

Подскажите, если вторую карту оформить на одно лицо, по ней тоже будет кешбек? 500+500?
ygn
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:07

  ygn написав:Подскажите, если вторую карту оформить на одно лицо, по ней тоже будет кешбек? 500+500?

КБ идет по счету.
2ю НК не оформят.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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