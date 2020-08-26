RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1083108410851086

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:08

ygn можно на родственника/жену
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1919
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:08

  omb написав:ukrprom2014 а как он упадет, если снятие не оплатить приложением

Видимо мы с Вами не все знаем :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1903
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:09

ukrprom2014 наверно
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1919
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:11

  ukrprom2014 написав:Проверяли кишмиш капает или только после 16 сентября будет видно?

Вы не поняли: при желании снять наличку оплата приложением недоступна для кассира. Поэтому о каком кэшбеке здесь идёт речь?
Vorlon
 
Повідомлень: 8908
З нами з: 14.06.13
Подякував: 435 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:01

Vorlon та то лишь бы пост написать, он и в монобанке отмену уменьшения ставки ради этого написал
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1919
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:27

Помітив, що в додатку Укрсиб можна відкрити валютні New card із кешбеком 5%. Вхід на картку коштовний :shock: , крім як через валютообмін у додатку, зняття готівки в касах банку - безкоштовно. От цікаво, кешбек до 500 грн буде діяти по 500 грн на кожну відкриту New card? :D
Dimaa
 
Повідомлень: 24
З нами з: 09.06.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:50

omb
Каждый рассуждает в меру своей распущенности
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1903
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ukrprom2014 написав:omb
Каждый рассуждает в меру своей распущенности
Так що там з % в моно?
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 202
З нами з: 26.01.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1083108410851086
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gost2013, ramaz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.