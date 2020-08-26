|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 сер, 2020 09:08
ygn можно на родственника/жену
Кешбечные карты!
Додано: Сер 26 сер, 2020 09:08
Видимо мы с Вами не все знаем
Додано: Сер 26 сер, 2020 09:09
ukrprom2014 наверно
Кешбечные карты!
Додано: Сер 26 сер, 2020 09:11
Додано: Сер 26 сер, 2020 10:01
Vorlon та то лишь бы пост написать, он и в монобанке отмену уменьшения ставки ради этого написал
Кешбечные карты!
Додано: Сер 26 сер, 2020 20:27
Помітив, що в додатку Укрсиб можна відкрити валютні New card із кешбеком 5%. Вхід на картку коштовний , крім як через валютообмін у додатку, зняття готівки в касах банку - безкоштовно. От цікаво, кешбек до 500 грн буде діяти по 500 грн на кожну відкриту New card?
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:50
omb
Каждый рассуждает в меру своей распущенности
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Так що там з % в моно?
|