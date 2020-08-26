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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 сер, 2020 08:57
Rimlyanin1 я ж написал выше, подробностей не будет, то лишь бы написать
Кешбечные карты!
Додано: Чет 27 сер, 2020 14:20
Ваша проникливість вражає і абсолютно більше ніхто не підозрював, що це за людина, але хотілося б продовжити мокати носом саме того, хто дзюрить у капці, якщо Ваша ласка.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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