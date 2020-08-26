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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 сер, 2020 08:57
Rimlyanin1 я ж написал выше, подробностей не будет, то лишь бы написать
Кешбечные карты!
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Додано: Чет 27 сер, 2020 14:20
omb написав:Rimlyanin1
я ж написал выше, подробностей не будет, то лишь бы написать
Ваша проникливість вражає і абсолютно більше ніхто не підозрював, що це за людина, але хотілося б продовжити мокати носом саме того, хто дзюрить у капці, якщо Ваша ласка.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 18:07
Панове, еще пока не клиент этой банки.
Подскажите кешбек по прежнему есть при оплате коммуны в инете с Нью Кард?
при оформлении Нью Кард карты подключают бесплатное смс информирование для работы с UKRSIB Online, правильно?
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Додано: Чет 27 сер, 2020 18:10
Andey написав:
Панове, еще пока не клиент этой банки.
Подскажите кешбек по прежнему есть при оплате коммуны в инете с Нью Кард?
при оформлении Нью Кард карты подключают бесплатное смс информирование для работы с UKRSIB Online, правильно?
Пока да.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 18:11
Andey написав:
Панове, еще пока не клиент этой банки.
Подскажите кешбек по прежнему есть при оплате коммуны в инете с Нью Кард?
при оформлении Нью Кард карты подключают бесплатное смс информирование для работы с UKRSIB Online, правильно?
Да кешбэк на год подключают, смс проследите чтобы было старинформ без плюса
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Додано: Чет 27 сер, 2020 18:18
velvet написав: Andey написав:
Панове, еще пока не клиент этой банки.
Подскажите кешбек по прежнему есть при оплате коммуны в инете с Нью Кард?
при оформлении Нью Кард карты подключают бесплатное смс информирование для работы с UKRSIB Online, правильно?
Да кешбэк на год подключают, смс проследите чтобы было старинформ без плюса
при оформлении менеджеру сказать чтобы старинформ без плюса был? или еще что-то?
какой алгоритм грамотного оформления Нью Кард?
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