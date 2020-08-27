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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1084108510861087

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 08:57

Rimlyanin1 я ж написал выше, подробностей не будет, то лишь бы написать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:20

  omb написав:Rimlyanin1 я ж написал выше, подробностей не будет, то лишь бы написать

Ваша проникливість вражає і абсолютно більше ніхто не підозрював, що це за людина, але хотілося б продовжити мокати носом саме того, хто дзюрить у капці, якщо Ваша ласка.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:07

Панове, еще пока не клиент этой банки.
Подскажите кешбек по прежнему есть при оплате коммуны в инете с Нью Кард?
при оформлении Нью Кард карты подключают бесплатное смс информирование для работы с UKRSIB Online, правильно?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:10

  Andey написав:Панове, еще пока не клиент этой банки.
Подскажите кешбек по прежнему есть при оплате коммуны в инете с Нью Кард?
при оформлении Нью Кард карты подключают бесплатное смс информирование для работы с UKRSIB Online, правильно?

Пока да.
Стар-информ "без плюса" - бесплатно
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:11

  Andey написав:Панове, еще пока не клиент этой банки.
Подскажите кешбек по прежнему есть при оплате коммуны в инете с Нью Кард?
при оформлении Нью Кард карты подключают бесплатное смс информирование для работы с UKRSIB Online, правильно?

Да кешбэк на год подключают, смс проследите чтобы было старинформ без плюса
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:18

  velvet написав:
  Andey написав:Панове, еще пока не клиент этой банки.
Подскажите кешбек по прежнему есть при оплате коммуны в инете с Нью Кард?
при оформлении Нью Кард карты подключают бесплатное смс информирование для работы с UKRSIB Online, правильно?

Да кешбэк на год подключают, смс проследите чтобы было старинформ без плюса

при оформлении менеджеру сказать чтобы старинформ без плюса был? или еще что-то?
какой алгоритм грамотного оформления Нью Кард?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:25

  Andey написав:
  velvet написав:
  Andey написав:Панове, еще пока не клиент этой банки.
Подскажите кешбек по прежнему есть при оплате коммуны в инете с Нью Кард?
при оформлении Нью Кард карты подключают бесплатное смс информирование для работы с UKRSIB Online, правильно?

Да кешбэк на год подключают, смс проследите чтобы было старинформ без плюса

при оформлении менеджеру сказать чтобы старинформ без плюса был? или еще что-то?
какой алгоритм грамотного оформления Нью Кард?

Да, чтобы без + был starinform. Больше ничего такого. Рассчитываться картой в инете начинаете только после получения смс о подключении к программе кешбэка (приходит ночью или на следующий день).
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

StarUnform + бесплатен в первый месяц, в котором оформлена карта, если что.
То есть будет время отключить и включить без + если не за день-два до конца месяца оформлять :)
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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