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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 сер, 2020 08:57
Rimlyanin1 я ж написал выше, подробностей не будет, то лишь бы написать
Кешбечные карты!
Додано: Чет 27 сер, 2020 14:20
Ваша проникливість вражає і абсолютно більше ніхто не підозрював, що це за людина, але хотілося б продовжити мокати носом саме того, хто дзюрить у капці, якщо Ваша ласка.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:07
Панове, еще пока не клиент этой банки.
Подскажите кешбек по прежнему есть при оплате коммуны в инете с Нью Кард?
при оформлении Нью Кард карты подключают бесплатное смс информирование для работы с UKRSIB Online, правильно?
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:10
Пока да.
Стар-информ "без плюса" - бесплатно
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:11
Да кешбэк на год подключают, смс проследите чтобы было старинформ без плюса
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:18
при оформлении менеджеру сказать чтобы старинформ без плюса был? или еще что-то?
какой алгоритм грамотного оформления Нью Кард?
Додано: Чет 27 сер, 2020 19:25
Да, чтобы без + был starinform. Больше ничего такого. Рассчитываться картой в инете начинаете только после получения смс о подключении к программе кешбэка (приходит ночью или на следующий день).
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Чет 27 сер, 2020 23:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
StarUnform + бесплатен в первый месяц, в котором оформлена карта, если что.
То есть будет время отключить и включить без + если не за день-два до конца месяца оформлять
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:01
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Подскажите как без комиссии с Нью карты деньги вывести? Чужим р2р тянуть?
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:23
7.4.3 СЭП через UKRSIB online Не тарифікується
7.5.6 - через UKRSIB online з картки даного Тарифного плану на картки інших українських
банків, емітованих до рахунків в національній валюті, із застосуванням номеру картки 1%
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