CЕПити
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:23
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:29
Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:57
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Похоже на то. Сегодня для пробы отправил СЕП в 18:05, через полчаса средства зашли в моно.
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