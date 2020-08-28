RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1085108610871088

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:23

  2XL написав:Подскажите как без комиссии с Нью карты деньги вывести? Чужим р2р тянуть?
CЕПити
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 488
З нами з: 12.01.20
Подякував: 26 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:29

  Alien написав:
  2XL написав:Подскажите как без комиссии с Нью карты деньги вывести? Чужим р2р тянуть?
CЕПити

У СибБанки СЭП 23/7?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2170
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:51

novichok на сайте банка висит новость, что с 3 августа 23/7
omb
 
Повідомлень: 1928
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

novichok написав:У СибБанки СЭП 23/7?


Похоже на то. Сегодня для пробы отправил СЕП в 18:05, через полчаса средства зашли в моно.
dr_morgenstern
Аватар користувача
 
Повідомлень: 94
З нами з: 22.06.18
Подякував: 35 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1085108610871088
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.