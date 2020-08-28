omb написав:novichok на сайте банка висит новость, что с 3 августа 23/7
Так, але якщо читати далі заголовку, то можна побачити, що лише на вхід:
Для клієнтів UKRSIBBANK BNP Paribas Group це передбачає зміну часу для вхідних платежів з інших банків України, їх можна отримувати з 08:30 до 24:00, кінця робочого дня СЕП (до 03.08.2020 з 08:30 до 19:00).
Незмінними залишаться час обробки вихідних платежів в інші банки з 08:30 до 18:45. Робота у вихідні відбуватиметься за попереднім графіком, тобто залишиться без змін.