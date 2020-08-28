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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1085108610871088

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:23

  2XL написав:Подскажите как без комиссии с Нью карты деньги вывести? Чужим р2р тянуть?
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Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:29

  Alien написав:
  2XL написав:Подскажите как без комиссии с Нью карты деньги вывести? Чужим р2р тянуть?
CЕПити

У СибБанки СЭП 23/7?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:51

novichok на сайте банка висит новость, что с 3 августа 23/7
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

novichok написав:У СибБанки СЭП 23/7?


Похоже на то. Сегодня для пробы отправил СЕП в 18:05, через полчаса средства зашли в моно.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:27

  omb написав:novichok на сайте банка висит новость, что с 3 августа 23/7

Так, але якщо читати далі заголовку, то можна побачити, що лише на вхід:

Для клієнтів UKRSIBBANK BNP Paribas Group це передбачає зміну часу для вхідних платежів з інших банків України, їх можна отримувати з 08:30 до 24:00, кінця робочого дня СЕП (до 03.08.2020 з 08:30 до 19:00).

Незмінними залишаться час обробки вихідних платежів в інші банки з 08:30 до 18:45. Робота у вихідні відбуватиметься за попереднім графіком, тобто залишиться без змін.


https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/411468/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:33

Смотрю что-то больше на балансе чем должно быть. 35 грн появилось не пойму откуда. Может акция какая была? Или не стоит такое писать... :)
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Monk23
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:52

Monk23 в разделе пфм есть все доходы, может там глянуть
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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:06

  omb написав:Monk23 в разделе пфм есть все доходы, может там глянуть

Что за пфм? Смотрю в приложении. В истории операций по карте и счету ничего такого. По уведомлениям также.
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  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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