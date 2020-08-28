УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:23
2XL написав:
Подскажите как без комиссии с Нью карты деньги вывести? Чужим р2р тянуть?
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100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:29
Alien написав: 2XL написав:
Подскажите как без комиссии с Нью карты деньги вывести? Чужим р2р тянуть?
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У СибБанки СЭП 23/7?
novichok
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:51
novichok на сайте банка висит новость, что с 3 августа 23/7
omb
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:57
novichok написав:У СибБанки СЭП 23/7?
Похоже на то. Сегодня для пробы отправил СЕП в 18:05, через полчаса средства зашли в моно.
dr_morgenstern
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:27
omb написав: novichok
на сайте банка висит новость, что с 3 августа 23/7
Так, але якщо читати далі заголовку, то можна побачити, що лише на вхід:
Для клієнтів UKRSIBBANK BNP Paribas Group це передбачає зміну часу для вхідних платежів з інших банків України, їх можна отримувати з 08:30 до 24:00, кінця робочого дня СЕП (до 03.08.2020 з 08:30 до 19:00).
Незмінними залишаться час обробки Робота у вихідні відбуватиметься за попереднім графіком, тобто залишиться без змін. вихідних платежів в інші банки з 08:30 до 18:45. https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/411468/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:52
Monk23 в разделе пфм есть все доходы, может там глянуть
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:06
omb написав: Monk23
в разделе пфм есть все доходы, может там глянуть
Что за пфм? Смотрю в приложении. В истории операций по карте и счету ничего такого. По уведомлениям также.
Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Додано: Суб 29 сер, 2020 09:00
Monk23 в мобильном приложении 3я закладка - ПФМ, там графиками показаны расходы и доходы
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Суб 29 сер, 2020 09:55
Весело, вже так просто гроші в банку скоро і не потримаєш,
Укрсиб - піонер, а там гляди й інші підтянуться
За що буде стягуватись комісія?
Щомісячна комісія буде нараховуватися в разі перевищення Суми залишків коштів на накопичувальному і картковому рахунках в долларах США / євро в рамках одного карткового пакету на останній робочий день місяця, до якого не застосовується комісія.
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/411570/
greenozon
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