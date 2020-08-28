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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1086108710881089

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 10:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Лимит по евро режут в 2 раза. По баксам раньше небыло, но решили ввести... Стимулируют людей переходить на более высокие пакеты?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 10:05

  omb написав:Monk23 в мобильном приложении 3я закладка - ПФМ, там графиками показаны расходы и доходы

Спасибо большое! Не смотрел туда раньше. Теперь уже есть у меня варианты насчет этих 35 грн :) За 12 число есть отмена одной операции, сама операция в конце июля была сделана. Один сервис глюкнул и должны были вернуть. Но глюкнул на днях, а не 12 числа, да и вернуть не сюда должны были. Вернули не за ту операцию что нужно, походу. Что ж оно все так у нас...
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 10:13

greenozon оу, такими темпами скоро за хранение валюты доплачивать будем
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 10:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  greenozon написав:а що буде стягуватись комісія?
Щомісячна комісія буде нараховуватися в разі перевищення Суми залишків коштів на накопичувальному і картковому рахунках в долларах США / євро в рамках одного карткового пакету на останній робочий день місяця, до якого не застосовується комісія.

От бідося! І те окомісив, і те, а кляті валютні клієнти ніяк не втечуть...
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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