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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 сер, 2020 10:04
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Лимит по евро режут в 2 раза. По баксам раньше небыло, но решили ввести... Стимулируют людей переходить на более высокие пакеты?
Додано: Суб 29 сер, 2020 10:05
Спасибо большое! Не смотрел туда раньше. Теперь уже есть у меня варианты насчет этих 35 грн За 12 число есть отмена одной операции, сама операция в конце июля была сделана. Один сервис глюкнул и должны были вернуть. Но глюкнул на днях, а не 12 числа, да и вернуть не сюда должны были. Вернули не за ту операцию что нужно, походу. Что ж оно все так у нас...
Додано: Суб 29 сер, 2020 10:13
greenozon оу, такими темпами скоро за хранение валюты доплачивать будем
Кешбечные карты!
Додано: Суб 29 сер, 2020 10:21
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
От бідося! І те окомісив, і те, а кляті валютні клієнти ніяк не втечуть...
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:53
Уже кілька банків мають таку привабливу пропозицію для €, схоже, що їх ставатиме усе більше.
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