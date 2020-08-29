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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 сер, 2020 10:04
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Лимит по евро режут в 2 раза. По баксам раньше небыло, но решили ввести... Стимулируют людей переходить на более высокие пакеты?
Додано: Суб 29 сер, 2020 10:05
Спасибо большое! Не смотрел туда раньше. Теперь уже есть у меня варианты насчет этих 35 грн За 12 число есть отмена одной операции, сама операция в конце июля была сделана. Один сервис глюкнул и должны были вернуть. Но глюкнул на днях, а не 12 числа, да и вернуть не сюда должны были. Вернули не за ту операцию что нужно, походу. Что ж оно все так у нас...
Додано: Суб 29 сер, 2020 10:13
greenozon оу, такими темпами скоро за хранение валюты доплачивать будем
Кешбечные карты!
Додано: Суб 29 сер, 2020 10:21
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
От бідося! І те окомісив, і те, а кляті валютні клієнти ніяк не втечуть...
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:53
Уже кілька банків мають таку привабливу пропозицію для €, схоже, що їх ставатиме усе більше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:07
казалось бы европейский банк. должен любить и уважать евроЁ! желательно и какойто процент за это платить.
А шо происходит? на счёту больше 2,5К эвро и за это брать комиссию? это как?
я ещё понимаю брать её с буржуев у которых больше 75К эвро, но 2500 евро а дальше комиссия - куда мы катимся?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:19
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
в фінансову валлгаллу!
PS
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За легендою Вальгалла — величезна зала, що має 540 дверей, за якими спочивають по 800 бійців. Верх Вальгалли з золотих щитів, а стіни з металевих списів, перед дверима до Вальгалли стоїть дерево Ґласір (Glasir, «сяйво»), листя якого золотаво-червоне. Воно вважається найкрасивішим деревом у всіх дев'яти світах.
Їдять ейнгерії м'ясо та п'ють медовуху. М'ясом їх забезпечує величезний кабан Сегрімнір («Sæhrímnir»), якого щодня ріжуть, а щоранку він воскресає. Одін же не їсть м'яса кабана, свою порцію він віддає вовкам, що пильнують західні ворота.
Щодня воїни одягають обладунки та б'ються в смертельних дуелях, після чого воскресають і бенкетують.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:41
greenozon i що треба такого викурити щоб дiï Ciба хоч якось засоцiювались з Валгалою
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