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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1087108810891090>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 10:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Лимит по евро режут в 2 раза. По баксам раньше небыло, но решили ввести... Стимулируют людей переходить на более высокие пакеты?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 10:05

  omb написав:Monk23 в мобильном приложении 3я закладка - ПФМ, там графиками показаны расходы и доходы

Спасибо большое! Не смотрел туда раньше. Теперь уже есть у меня варианты насчет этих 35 грн :) За 12 число есть отмена одной операции, сама операция в конце июля была сделана. Один сервис глюкнул и должны были вернуть. Но глюкнул на днях, а не 12 числа, да и вернуть не сюда должны были. Вернули не за ту операцию что нужно, походу. Что ж оно все так у нас...
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Monk23
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 10:13

greenozon оу, такими темпами скоро за хранение валюты доплачивать будем
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 10:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  greenozon написав:а що буде стягуватись комісія?
Щомісячна комісія буде нараховуватися в разі перевищення Суми залишків коштів на накопичувальному і картковому рахунках в долларах США / євро в рамках одного карткового пакету на останній робочий день місяця, до якого не застосовується комісія.

От бідося! І те окомісив, і те, а кляті валютні клієнти ніяк не втечуть...
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:53

  omb написав:greenozon оу, такими темпами скоро за хранение валюты доплачивать будем

Уже кілька банків мають таку привабливу пропозицію для €, схоже, що їх ставатиме усе більше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:07

  klug написав:
  omb написав:greenozon оу, такими темпами скоро за хранение валюты доплачивать будем

Уже кілька банків мають таку привабливу пропозицію для €, схоже, що їх ставатиме усе більше.


казалось бы европейский банк. должен любить и уважать евроЁ! желательно и какойто процент за это платить.
А шо происходит? на счёту больше 2,5К эвро и за это брать комиссию? это как?
я ещё понимаю брать её с буржуев у которых больше 75К эвро, но 2500 евро а дальше комиссия - куда мы катимся?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  uaprofi написав:- куда мы катимся?


в фінансову валлгаллу!



PS
------
За легендою Вальгалла — величезна зала, що має 540 дверей, за якими спочивають по 800 бійців. Верх Вальгалли з золотих щитів, а стіни з металевих списів, перед дверима до Вальгалли стоїть дерево Ґласір (Glasir, «сяйво»), листя якого золотаво-червоне. Воно вважається найкрасивішим деревом у всіх дев'яти світах.

Їдять ейнгерії м'ясо та п'ють медовуху. М'ясом їх забезпечує величезний кабан Сегрімнір («Sæhrímnir»), якого щодня ріжуть, а щоранку він воскресає. Одін же не їсть м'яса кабана, свою порцію він віддає вовкам, що пильнують західні ворота.

Щодня воїни одягають обладунки та б'ються в смертельних дуелях, після чого воскресають і бенкетують.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:41

greenozon i що треба такого викурити щоб дiï Ciба хоч якось засоцiювались з Валгалою :wink:
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:56

uaprofi так а что, кредитование в валюте отменили, залоги под валюту надо больше...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 20:13

  klug написав:
  omb написав:novichok на сайте банка висит новость, что с 3 августа 23/7

Так, але якщо читати далі заголовку, то можна побачити, що лише на вхід:

Для клієнтів UKRSIBBANK BNP Paribas Group це передбачає зміну часу для вхідних платежів з інших банків України, їх можна отримувати з 08:30 до 24:00, кінця робочого дня СЕП (до 03.08.2020 з 08:30 до 19:00).

Незмінними залишаться час обробки вихідних платежів в інші банки з 08:30 до 18:45. Робота у вихідні відбуватиметься за попереднім графіком, тобто залишиться без змін.


https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/411468/

Схоже що і вхідні Укрсиб не зараховує у неробочий день, відправив з Альфи в 12-03 платіж, а в Укрсибі на рахунку його досі немає
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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