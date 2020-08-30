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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1087108810891090

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 20:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Дык также так и сказано, в выходные все по старому
maxim2014
 
Повідомлень: 1642
З нами з: 19.09.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 126 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:06

Маразм крепчал :)
При открытии новой карты подключают Плюс к счёту и обычный Информ к карте. Отключать Плюс надо звонком на 729. В отделении, банкомате и приложении подключается/отключается только пара :)
mikos
 
Повідомлень: 75
З нами з: 07.06.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 1087108810891090
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