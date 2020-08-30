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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 сер, 2020 20:14
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Дык также так и сказано, в выходные все по старому
Додано: Пон 31 сер, 2020 14:06
Маразм крепчал
При открытии новой карты подключают Плюс к счёту и обычный Информ к карте. Отключать Плюс надо звонком на 729. В отделении, банкомате и приложении подключается/отключается только пара
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