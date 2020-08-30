|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 сер, 2020 20:14
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Дык также так и сказано, в выходные все по старому
Додано: Пон 31 сер, 2020 14:06
Маразм крепчал
При открытии новой карты подключают Плюс к счёту и обычный Информ к карте. Отключать Плюс надо звонком на 729. В отделении, банкомате и приложении подключается/отключается только пара
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:18
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Тимчасова перерва в доставці повідомлень
Шановні клієнти! Інформуємо, що з метою покращення роботи сервісів банку, 01 вересня 2020 року буде проведено ряд технічних робіт. У зв’язку з цим
з 05:00 до 09:00 можливі перерви в доставці повідомлень (SMS / Viber) та обробці SMS-запитів.
Повідомлення та SMS-запити, що надіслані у вказаний час, будуть доставлені після відновлення сервісу.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
Джерело:
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:44
там 2 пакета, один платный вроде, второй бесплатный
Кешбечные карты!
|