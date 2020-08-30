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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1087108810891090

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 20:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Дык также так и сказано, в выходные все по старому
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:06

Маразм крепчал :)
При открытии новой карты подключают Плюс к счёту и обычный Информ к карте. Отключать Плюс надо звонком на 729. В отделении, банкомате и приложении подключается/отключается только пара :)
mikos
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:07

а что за смс опять абонплату ввели?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

​Тимчасова перерва в доставці повідомлень

Шановні клієнти! Інформуємо, що з метою покращення роботи сервісів банку, 01 вересня 2020 року буде проведено ряд технічних робіт. У зв’язку з цим
з 05:00 до 09:00 можливі перерви в доставці повідомлень (SMS / Viber) та обробці SMS-запитів.
Повідомлення та SMS-запити, що надіслані у вказаний час, будуть доставлені після відновлення сервісу.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

Джерело:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407555/
unknownurl
 
Повідомлень: 149
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:44

  Амвросий написав:а что за смс опять абонплату ввели?
там 2 пакета, один платный вроде, второй бесплатный
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1946
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