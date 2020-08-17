|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 сер, 2020 20:14
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Дык также так и сказано, в выходные все по старому
Додано: Пон 31 сер, 2020 14:06
Маразм крепчал
При открытии новой карты подключают Плюс к счёту и обычный Информ к карте. Отключать Плюс надо звонком на 729. В отделении, банкомате и приложении подключается/отключается только пара
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:18
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Тимчасова перерва в доставці повідомлень
Шановні клієнти! Інформуємо, що з метою покращення роботи сервісів банку, 01 вересня 2020 року буде проведено ряд технічних робіт. У зв’язку з цим
з 05:00 до 09:00 можливі перерви в доставці повідомлень (SMS / Viber) та обробці SMS-запитів.
Повідомлення та SMS-запити, що надіслані у вказаний час, будуть доставлені після відновлення сервісу.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
Джерело:
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:44
там 2 пакета, один платный вроде, второй бесплатный
Кешбечные карты!
Додано: Пон 31 сер, 2020 19:29
вот загадку задали... как узнать у меня StarInform+ или просто StarInform?
Додано: Пон 31 сер, 2020 19:31
Амвросий если сегодня не спишется 15 грн, то без +
Кешбечные карты!
Додано: Пон 31 сер, 2020 19:43
Додано: Пон 31 сер, 2020 20:06
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Друзі, хто підкаже, кешбек нараховується по даті оплати чи проводки по рахунку? Тобто якщо сьогодні зроблю оплату, то кешбек буде 15 числа наступного місяця, чи через 45 днів?
|