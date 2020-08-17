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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1088108910901091>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 20:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Дык также так и сказано, в выходные все по старому
maxim2014
 
Повідомлень: 1642
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:06

Маразм крепчал :)
При открытии новой карты подключают Плюс к счёту и обычный Информ к карте. Отключать Плюс надо звонком на 729. В отделении, банкомате и приложении подключается/отключается только пара :)
mikos
 
Повідомлень: 75
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Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:07

а что за смс опять абонплату ввели?
Амвросий
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Повідомлень: 2464
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

​Тимчасова перерва в доставці повідомлень

Шановні клієнти! Інформуємо, що з метою покращення роботи сервісів банку, 01 вересня 2020 року буде проведено ряд технічних робіт. У зв’язку з цим
з 05:00 до 09:00 можливі перерви в доставці повідомлень (SMS / Viber) та обробці SMS-запитів.
Повідомлення та SMS-запити, що надіслані у вказаний час, будуть доставлені після відновлення сервісу.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

Джерело:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407555/
unknownurl
 
Повідомлень: 149
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Подякував: 4 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:44

  Амвросий написав:а что за смс опять абонплату ввели?
там 2 пакета, один платный вроде, второй бесплатный
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:37

новые тарифы от 17.08.20
пп.13.2; 13.3
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 19:29

вот загадку задали... как узнать у меня StarInform+ или просто StarInform?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 19:31

Амвросий если сегодня не спишется 15 грн, то без + :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1950
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 19:43

  omb написав:Амвросий если сегодня не спишется 15 грн, то без + :)

До которого часа должно списаться?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Друзі, хто підкаже, кешбек нараховується по даті оплати чи проводки по рахунку? Тобто якщо сьогодні зроблю оплату, то кешбек буде 15 числа наступного місяця, чи через 45 днів?
Sain_повернувся
 
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