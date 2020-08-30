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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1088108910901091

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:14

  Sain_повернувся написав:Друзі, хто підкаже, кешбек нараховується по даті оплати чи проводки по рахунку? Тобто якщо сьогодні зроблю оплату, то кешбек буде 15 числа наступного місяця, чи через 45 днів?

По даті оплати, кешбек буде 16 вересня за серпень
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:32

  omb написав:если сегодня не спишется 15 грн, то без + :)


так не пойдет, если сегодня спишется 15 грн, то автоматом попадаю и ещё на 15 грн за следующий месяц. На всякий случай надо наверно отключить StarInform.
Амвросий
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  #<1 ... 1088108910901091
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