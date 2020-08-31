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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 20:14
Sain_повернувся написав:
Друзі, хто підкаже, кешбек нараховується по даті оплати чи проводки по рахунку? Тобто якщо сьогодні зроблю оплату, то кешбек буде 15 числа наступного місяця, чи через 45 днів?
По даті оплати, кешбек буде 16 вересня за серпень
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Додано: Пон 31 сер, 2020 20:45
Амвросий
почитайте тут viewtopic.php?p=5042457#p5042457
- авось что полезного для себя почерпнете раз уж все равно отключать стар-информ собрались на ночь глядючи
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Пон 31 сер, 2020 21:00
хм... Хотел отключать, пока дожидался кода на отключение, в чате ответили что у меня StarInform без комиссии. Наверно рискну - оставлю включенным.
А кто знает что означает выделенная фраза в тарифах:
(8) Star Inform – це банківська послуга з надання виписок по руху коштів яка дозволяє за допомогою електронних повідомлень оперативно отримувати інформацію про операції, проведені з використанням платіжної картки, та обмежену кількість електронних повідомлень про операції за картковим Рахунком без використання платіжної картки.
Комісія стягується за кожну підключену до послуги картку, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття картрахунку, до якого вона випущена, в разі наявності зарахувань коштів на картрахунок у розмірі від 10грн/міс та/або списань коштів з картрахунку у розмірі від 10грн/міс. У разі перевипуску картки, підключеної до послуги, комісія стягується за кожну перевипущену картку, починаючи з місяця видачі картки Клієнту.
Какое ограничение на количество операций? И что будет если его исчерпать?
И как-то странно идёт речь про списание комиссии, которая не тарифицируется. К чему-бы это?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 21:06
Sain_повернувся написав:
Друзі, хто підкаже, кешбек нараховується по даті оплати чи проводки по рахунку? Тобто якщо сьогодні зроблю оплату, то кешбек буде 15 числа наступного місяця, чи через 45 днів?
по оплате, главное чтобы не просто блокировка
Кешбечные карты!
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Додано: Пон 31 сер, 2020 21:23
omb написав: Sain_повернувся написав:
Друзі, хто підкаже, кешбек нараховується по даті оплати чи проводки по рахунку? Тобто якщо сьогодні зроблю оплату, то кешбек буде 15 числа наступного місяця, чи через 45 днів?
по оплате, главное чтобы не просто блокировка
Я так понимаю, нуна шобы эти траты провелись таки по счету до 10..15 числа след. мес
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:12
Подскажите, появилась новая карта с кешбеком Sport Card. По ней кешбек не только на инет покупки, но и на оффлайн на оплату спортивных услуг.
Эту карту Sport Card можно открыть при наличии карты New Card eShoping?
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