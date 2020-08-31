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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1088108910901091

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:14

  Sain_повернувся написав:Друзі, хто підкаже, кешбек нараховується по даті оплати чи проводки по рахунку? Тобто якщо сьогодні зроблю оплату, то кешбек буде 15 числа наступного місяця, чи через 45 днів?

По даті оплати, кешбек буде 16 вересня за серпень
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:32

  omb написав:если сегодня не спишется 15 грн, то без + :)


так не пойдет, если сегодня спишется 15 грн, то автоматом попадаю и ещё на 15 грн за следующий месяц. На всякий случай надо наверно отключить StarInform.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:45

Амвросий почитайте тут viewtopic.php?p=5042457#p5042457 - авось что полезного для себя почерпнете раз уж все равно отключать стар-информ собрались на ночь глядючи
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:00

хм... Хотел отключать, пока дожидался кода на отключение, в чате ответили что у меня StarInform без комиссии. Наверно рискну - оставлю включенным.

А кто знает что означает выделенная фраза в тарифах:
(8) Star Inform – це банківська послуга з надання виписок по руху коштів яка дозволяє за допомогою електронних повідомлень оперативно отримувати інформацію про операції, проведені з використанням платіжної картки, та обмежену кількість електронних повідомлень про операції за картковим Рахунком без використання платіжної картки.
Комісія стягується за кожну підключену до послуги картку, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття картрахунку, до якого вона випущена, в разі наявності зарахувань коштів на картрахунок у розмірі від 10грн/міс та/або списань коштів з картрахунку у розмірі від 10грн/міс. У разі перевипуску картки, підключеної до послуги, комісія стягується за кожну перевипущену картку, починаючи з місяця видачі картки Клієнту.


Какое ограничение на количество операций? И что будет если его исчерпать?

И как-то странно идёт речь про списание комиссии, которая не тарифицируется. К чему-бы это?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:06

  Sain_повернувся написав:Друзі, хто підкаже, кешбек нараховується по даті оплати чи проводки по рахунку? Тобто якщо сьогодні зроблю оплату, то кешбек буде 15 числа наступного місяця, чи через 45 днів?
по оплате, главное чтобы не просто блокировка
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:23

  omb написав:
  Sain_повернувся написав:Друзі, хто підкаже, кешбек нараховується по даті оплати чи проводки по рахунку? Тобто якщо сьогодні зроблю оплату, то кешбек буде 15 числа наступного місяця, чи через 45 днів?
по оплате, главное чтобы не просто блокировка

Я так понимаю, нуна шобы эти траты провелись таки по счету до 10..15 числа след. мес
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:58

  clientage написав:Я так понимаю, нуна шобы эти траты провелись таки по счету до 10..15 числа след. мес


ктото говорил, что даже если была отмена покупки, кешбек всеравно прийдет. Хотя конечно сомнительно :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:12

Подскажите, появилась новая карта с кешбеком Sport Card. По ней кешбек не только на инет покупки, но и на оффлайн на оплату спортивных услуг.

Эту карту Sport Card можно открыть при наличии карты New Card eShoping?
Амвросий
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