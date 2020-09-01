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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 12:52
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Додано: Вів 01 вер, 2020 14:03
Додано: Сер 02 вер, 2020 19:28
там заполните заявку да у оператора и спросите
я заполнил, но судя по pennis - card в названии, старым не светит
Додано: Сер 02 вер, 2020 19:31
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Пришел в отделение оформлять Нью Кард, а меня отфутболили со словами что надо предварительно подавать заявку и вам позвонят.
Правомерно ли это?
Додано: Сер 02 вер, 2020 19:42
Додано: Сер 02 вер, 2020 19:58
Протупили в отд-и
Нуна было при них звякнуть на 0800, типа создать заявку, и сразу сказать, шо находитесь в отд-и... Потом передать трубу менагеру-неучу и посмотреть на развернувшееся представление
... делайте хоть что-нибудь!
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