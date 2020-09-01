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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1089109010911092

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:52

Амвросий Для оплаты спортивных услуг лучше открыть карту спортбанка
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югин
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:03

  Амвросий написав:
  clientage написав:Я так понимаю, нуна шобы эти траты провелись таки по счету до 10..15 числа след. мес


ктото говорил, что даже если была отмена покупки, кешбек всеравно прийдет. Хотя конечно сомнительно :)


у меня была отмена после проводки, не было кешбека
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:28

  Амвросий написав:Подскажите, появилась новая карта с кешбеком Sport Card. По ней кешбек не только на инет покупки, но и на оффлайн на оплату спортивных услуг.

Эту карту Sport Card можно открыть при наличии карты New Card eShoping?


там заполните заявку да у оператора и спросите

я заполнил, но судя по pennis - card в названии, старым не светит
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пришел в отделение оформлять Нью Кард, а меня отфутболили со словами что надо предварительно подавать заявку и вам позвонят.
Правомерно ли это?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:42

  Andey написав:Пришел в отделение оформлять Нью Кард, а меня отфутболили со словами что надо предварительно подавать заявку и вам позвонят.
Правомерно ли это?

я оформлял без предзаявки. Киев.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:58

  Andey написав:Пришел в отделение оформлять Нью Кард, а меня отфутболили со словами что надо предварительно подавать заявку и вам позвонят.
Правомерно ли это?

Протупили в отд-и :evil:
Нуна было при них звякнуть на 0800, типа создать заявку, и сразу сказать, шо находитесь в отд-и... Потом передать трубу менагеру-неучу и посмотреть на развернувшееся представление :lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 1089109010911092
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