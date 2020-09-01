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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 12:52
Амвросий Для оплаты спортивных услуг лучше открыть карту спортбанка
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югин
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Додано: Вів 01 вер, 2020 14:03
Амвросий написав: clientage написав:
Я так понимаю, нуна шобы эти траты провелись таки по счету до 10..15 числа след. мес
ктото говорил, что даже если была отмена покупки, кешбек всеравно прийдет. Хотя конечно сомнительно
у меня была отмена после проводки, не было кешбека
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Hack-Stock
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:28
Амвросий написав:
Подскажите, появилась новая карта с кешбеком Sport Card. По ней кешбек не только на инет покупки, но и на оффлайн на оплату спортивных услуг.
Эту карту Sport Card можно открыть при наличии карты New Card eShoping?
там заполните заявку да у оператора и спросите
я заполнил, но судя по pennis - card в названии, старым не светит
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cohan
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:31
Пришел в отделение оформлять Нью Кард, а меня отфутболили со словами что надо предварительно подавать заявку и вам позвонят.
Правомерно ли это?
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Andey
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:42
Andey написав:
Пришел в отделение оформлять Нью Кард, а меня отфутболили со словами что надо предварительно подавать заявку и вам позвонят.
Правомерно ли это?
я оформлял без предзаявки. Киев.
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novichok
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:58
Andey написав:
Пришел в отделение оформлять Нью Кард, а меня отфутболили со словами что надо предварительно подавать заявку и вам позвонят.
Правомерно ли это?
Протупили в отд-и
Нуна было при них звякнуть на 0800, типа создать заявку, и сразу сказать, шо находитесь в отд-и... Потом передать трубу менагеру-неучу и посмотреть на развернувшееся представление
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 02 вер, 2020 20:37
чего-то при оплате на али китаезы футболят карту и требуют фото прав и карты. было такое?
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Яша
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Додано: Сер 02 вер, 2020 20:41
Яша у меня все нормально на али проходит
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: Сер 02 вер, 2020 20:44
omb
может злоупотребляю старыми акками, -понадавали купонов, не могу остановиться
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Яша
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Додано: Сер 02 вер, 2020 20:46
Яша написав:
чего-то при оплате на али китаезы футболят карту и требуют фото прав и карты. было такое?
нет. С али проблем не было. НьюКард ешопинг на али нормально принимают к оплате. Кешбек идет. Но с учетом курсов укрсиба выгоды практически нет, поэтому пользуюсь долларовой картой другого банка.
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Амвросий
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