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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1090109110921093

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 20:50

  Яша написав:omb может злоупотребляю старыми акками, -понадавали купонов, не могу остановиться :D


а вот по поводу аккаунтов-клонов, али вполне может попросить подтверждение. Если обнаружат что вы используете клонов для получения преимуществ, забанят все ваши аккаунты и новый вы уже не сможете открыть. По крайней мере пока не смените имя в паспорте, адрес проживания и карту :D
Амвросий
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Повідомлень: 2490
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Подякував: 300 раз.
Подякували: 427 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:48

  Яша написав:чего-то при оплате на али китаезы футболят карту и требуют фото прав и карты. было такое?

Было. С одних акков даёт платить, с других футболит.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3465
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:05

Блин, никак не могут добавить карту выпущенную в середине июня, к программе мастеркард бильше, сначало говорили 2 месяца, уже говорят в сентябре :(, хотя она до сих пор не добавляется
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1989
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Хочу оформить new card
Я так понял штрафов за овердрафт тут нет.
Главное чтобы подключили Star inform без плюса.
Больше подводных камней не увидел. Все правильно?
Кэшбэк за доставку Новой почты в приложении как проходит?
Розетка как повезёт?
maxstar
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Повідомлень: 57
З нами з: 11.07.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:19

  maxstar написав:Хочу оформить new card
Я так понял штрафов за овердрафт тут нет.
Главное чтобы подключили Star inform без плюса.
Больше подводных камней не увидел. Все правильно?
Кэшбэк за доставку Новой почты в приложении как проходит?
Розетка как повезёт?

Правильно, кешбек за НП и розетку приходит исправно.
Hack-Stock
 
Повідомлень: 604
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Подякував: 4 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Hack-Stock написав:
  maxstar написав:Хочу оформить new card
Я так понял штрафов за овердрафт тут нет.
Главное чтобы подключили Star inform без плюса.
Больше подводных камней не увидел. Все правильно?
Кэшбэк за доставку Новой почты в приложении как проходит?
Розетка как повезёт?

Правильно, кешбек за НП и розетку приходит исправно.
За оплату наложки тоже будет?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлень: 3429
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
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  #<1 ... 1090109110921093
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