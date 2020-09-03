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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Амвросий
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Додано: Сер 02 вер, 2020 21:48
Яша написав:
чего-то при оплате на али китаезы футболят карту и требуют фото прав и карты. было такое?
Было. С одних акков даёт платить, с других футболит.
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Ferlakur
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Додано: Чет 03 вер, 2020 14:05
Блин, никак не могут добавить карту выпущенную в середине июня, к программе мастеркард бильше, сначало говорили 2 месяца, уже говорят в сентябре
, хотя она до сих пор не добавляется
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:14
Хочу оформить new card
Я так понял штрафов за овердрафт тут нет.
Главное чтобы подключили Star inform без плюса.
Больше подводных камней не увидел. Все правильно?
Кэшбэк за доставку Новой почты в приложении как проходит?
Розетка как повезёт?
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maxstar
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:19
maxstar написав:
Хочу оформить new card
Я так понял штрафов за овердрафт тут нет.
Главное чтобы подключили Star inform без плюса.
Больше подводных камней не увидел. Все правильно?
Кэшбэк за доставку Новой почты в приложении как проходит?
Розетка как повезёт?
Правильно, кешбек за НП и розетку приходит исправно.
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:37
Hack-Stock написав: maxstar написав:
Хочу оформить new card
Я так понял штрафов за овердрафт тут нет.
Главное чтобы подключили Star inform без плюса.
Больше подводных камней не увидел. Все правильно?
Кэшбэк за доставку Новой почты в приложении как проходит?
Розетка как повезёт?
Правильно, кешбек за НП и розетку приходит исправно.
За оплату наложки тоже будет?
Размер имеет значение.
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2XL
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