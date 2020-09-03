Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:34

omb я не знаю (наложку не люблю принципе - НП - еще меньше) - поэтому и ответил вопросом. Но давайте думать логически - если бы это был банальный перевод на счет - как по вашему он должен был проходить для владельца кредитной карты за кредитные? Разве по кредиткам переводы за кредитные не облагаются нехилым оброком со стороны банков? По аналогии если наложка будет оформлена на физика - то владелец кредитки по любому попадет на комис. По юрикам такого нет - значит с большой долей вероятности такая оплата проходит не как перевод, а как покупка. Ну а если такую покупку-наложку оплатить через аппку или на сайте НП - то это будет по любому оплата в и-нете. То почему бы в этом случае Сибу и не выплатить кэшбек за подобную оплату? (опять не утверждаю, а задаю вопрос - потому как считаю этот момент надо тестить).