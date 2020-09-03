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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Амвросий
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Додано: Сер 02 вер, 2020 21:48
Яша написав:
чего-то при оплате на али китаезы футболят карту и требуют фото прав и карты. было такое?
Было. С одних акков даёт платить, с других футболит.
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Ferlakur
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Додано: Чет 03 вер, 2020 14:05
Блин, никак не могут добавить карту выпущенную в середине июня, к программе мастеркард бильше, сначало говорили 2 месяца, уже говорят в сентябре
, хотя она до сих пор не добавляется
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:14
Хочу оформить new card
Я так понял штрафов за овердрафт тут нет.
Главное чтобы подключили Star inform без плюса.
Больше подводных камней не увидел. Все правильно?
Кэшбэк за доставку Новой почты в приложении как проходит?
Розетка как повезёт?
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maxstar
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:19
maxstar написав:
Хочу оформить new card
Я так понял штрафов за овердрафт тут нет.
Главное чтобы подключили Star inform без плюса.
Больше подводных камней не увидел. Все правильно?
Кэшбэк за доставку Новой почты в приложении как проходит?
Розетка как повезёт?
Правильно, кешбек за НП и розетку приходит исправно.
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:37
Hack-Stock написав: maxstar написав:
Хочу оформить new card
Я так понял штрафов за овердрафт тут нет.
Главное чтобы подключили Star inform без плюса.
Больше подводных камней не увидел. Все правильно?
Кэшбэк за доставку Новой почты в приложении как проходит?
Розетка как повезёт?
Правильно, кешбек за НП и розетку приходит исправно.
За оплату наложки тоже будет?
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:46
2XL
если отправитель юрлицо или "честный ФОП" то почему бы и нет
?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:19
Flamingo та ладно, там не перевод денег на счет?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:34
omb я не знаю (наложку не люблю принципе - НП - еще меньше) - поэтому и ответил вопросом. Но давайте думать логически - если бы это был банальный перевод на счет - как по вашему он должен был проходить для владельца кредитной карты за кредитные? Разве по кредиткам переводы за кредитные не облагаются нехилым оброком со стороны банков? По аналогии если наложка будет оформлена на физика - то владелец кредитки по любому попадет на комис. По юрикам такого нет - значит с большой долей вероятности такая оплата проходит не как перевод, а как покупка. Ну а если такую покупку-наложку оплатить через аппку или на сайте НП - то это будет по любому оплата в и-нете. То почему бы в этом случае Сибу и не выплатить кэшбек за подобную оплату? (опять не утверждаю, а задаю вопрос - потому как считаю этот момент надо тестить).
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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1
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:00
Flamingo ааа, не понял, что это просто предположение
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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