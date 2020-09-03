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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1091109210931094>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 20:50

  Яша написав:omb может злоупотребляю старыми акками, -понадавали купонов, не могу остановиться :D


а вот по поводу аккаунтов-клонов, али вполне может попросить подтверждение. Если обнаружат что вы используете клонов для получения преимуществ, забанят все ваши аккаунты и новый вы уже не сможете открыть. По крайней мере пока не смените имя в паспорте, адрес проживания и карту :D
Амвросий
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Повідомлень: 2490
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Подякували: 427 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:48

  Яша написав:чего-то при оплате на али китаезы футболят карту и требуют фото прав и карты. было такое?

Было. С одних акков даёт платить, с других футболит.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:05

Блин, никак не могут добавить карту выпущенную в середине июня, к программе мастеркард бильше, сначало говорили 2 месяца, уже говорят в сентябре :(, хотя она до сих пор не добавляется
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1991
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Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Хочу оформить new card
Я так понял штрафов за овердрафт тут нет.
Главное чтобы подключили Star inform без плюса.
Больше подводных камней не увидел. Все правильно?
Кэшбэк за доставку Новой почты в приложении как проходит?
Розетка как повезёт?
maxstar
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Повідомлень: 57
З нами з: 11.07.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:19

  maxstar написав:Хочу оформить new card
Я так понял штрафов за овердрафт тут нет.
Главное чтобы подключили Star inform без плюса.
Больше подводных камней не увидел. Все правильно?
Кэшбэк за доставку Новой почты в приложении как проходит?
Розетка как повезёт?

Правильно, кешбек за НП и розетку приходит исправно.
Hack-Stock
 
Повідомлень: 604
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Hack-Stock написав:
  maxstar написав:Хочу оформить new card
Я так понял штрафов за овердрафт тут нет.
Главное чтобы подключили Star inform без плюса.
Больше подводных камней не увидел. Все правильно?
Кэшбэк за доставку Новой почты в приложении как проходит?
Розетка как повезёт?

Правильно, кешбек за НП и розетку приходит исправно.
За оплату наложки тоже будет?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлень: 3429
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Подякував: 751 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:46

2XL если отправитель юрлицо или "честный ФОП" то почему бы и нет ;)?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4851
З нами з: 20.03.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 1090 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:19

Flamingo та ладно, там не перевод денег на счет?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1991
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:34

omb я не знаю (наложку не люблю принципе - НП - еще меньше) - поэтому и ответил вопросом. Но давайте думать логически - если бы это был банальный перевод на счет - как по вашему он должен был проходить для владельца кредитной карты за кредитные? Разве по кредиткам переводы за кредитные не облагаются нехилым оброком со стороны банков? По аналогии если наложка будет оформлена на физика - то владелец кредитки по любому попадет на комис. По юрикам такого нет - значит с большой долей вероятности такая оплата проходит не как перевод, а как покупка. Ну а если такую покупку-наложку оплатить через аппку или на сайте НП - то это будет по любому оплата в и-нете. То почему бы в этом случае Сибу и не выплатить кэшбек за подобную оплату? (опять не утверждаю, а задаю вопрос - потому как считаю этот момент надо тестить).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 4851
З нами з: 20.03.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 1090 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:00

Flamingo ааа, не понял, что это просто предположение
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1991
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 150 раз.
 
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  #<1 ... 1091109210931094>
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