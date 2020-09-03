Аналогично. Карта конца мая. МС більше пишет "картка не приймає участі в програмі".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:05
Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:58
Не тільки наш Укрсиб робить мінусовий процент на залишок у євро. Британський банк Starling Bank:
Updates to the terms for Personal Euro Accounts:
We’ve updated our Euro Account terms to introduce an interest rate of -0.5% AER on deposits over €50,000. From 4th November, you’ll be charged interest for holding deposits over €50,000. For example, if you’ve got €51,000 in your account, you’ll only be charged interest on that extra €1,000. Interest will be accrued daily, and charged monthly.
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