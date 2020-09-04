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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:05
omb написав:
Блин, никак не могут добавить карту выпущенную в середине июня, к программе мастеркард бильше, сначало говорили 2 месяца, уже говорят в сентябре
, хотя она до сих пор не добавляется
Аналогично. Карта конца мая. МС більше пишет "картка не приймає участі в програмі".
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:58
Не тільки наш Укрсиб робить мінусовий процент на залишок у євро. Британський банк Starling Bank:
Updates to the terms for Personal Euro Accounts:
We’ve updated our Euro Account terms to introduce an interest rate of -0.5% AER on deposits over €50,000. From 4th November, you’ll be charged interest for holding deposits over €50,000. For example, if you’ve got €51,000 in your account, you’ll only be charged interest on that extra €1,000. Interest will be accrued daily, and charged monthly.
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Dimaa
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:23
Сравнили Украину и Европу... Жаль людей, имеющих более полтоса в одном банке
Размер имеет значение.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 01:25
Dimaa написав:
Не тільки наш Укрсиб робить мінусовий процент на залишок у євро. Британський банк Starling Bank:
Updates to the terms for Personal Euro Accounts:
We’ve updated our Euro Account terms to introduce an interest rate of -0.5% AER on deposits over €50,000. From 4th November, you’ll be charged interest for holding deposits over €50,000. For example, if you’ve got €51,000 in your account, you’ll only be charged interest on that extra €1,000. Interest will be accrued daily, and charged monthly.
Как это вообще работает? Смысл держать там большие суммы тогда? Они не боятся что народ начнёт массово в нал уходить?
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Adast
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Додано: Суб 05 вер, 2020 04:16
Adast написав: Dimaa написав:
Не тільки наш Укрсиб робить мінусовий процент на залишок у євро. Британський банк Starling Bank:
Updates to the terms for Personal Euro Accounts:
We’ve updated our Euro Account terms to introduce an interest rate of -0.5% AER on deposits over €50,000. From 4th November, you’ll be charged interest for holding deposits over €50,000. For example, if you’ve got €51,000 in your account, you’ll only be charged interest on that extra €1,000. Interest will be accrued daily, and charged monthly.
Как это вообще работает? Смысл держать там большие суммы тогда? Они не боятся что народ начнёт массово в нал уходить?
Стимулюють конвертувати валюту, що залишилася від "колишніх" у національні грошові одиниці. Бажаючі зберегти відданість ойро у великих об'ємах, можуть виходити у готівку і тримати її коробці з під вівсяних пластівців на кухні - проблеми індіанців шерифа не турбують.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 05 вер, 2020 06:22
klug написав: Adast написав: Dimaa написав:
Не тільки наш Укрсиб робить мінусовий процент на залишок у євро. Британський банк Starling Bank:
Updates to the terms for Personal Euro Accounts:
We’ve updated our Euro Account terms to introduce an interest rate of -0.5% AER on deposits over €50,000. From 4th November, you’ll be charged interest for holding deposits over €50,000. For example, if you’ve got €51,000 in your account, you’ll only be charged interest on that extra €1,000. Interest will be accrued daily, and charged monthly.
Как это вообще работает? Смысл держать там большие суммы тогда? Они не боятся что народ начнёт массово в нал уходить?
Стимулюють конвертувати валюту, що залишилася від "колишніх" у національні грошові одиниці. Бажаючі зберегти відданість ойро у великих об'ємах, можуть виходити у готівку і тримати її коробці з під вівсяних пластівців на кухні - проблеми індіанців шерифа не турбують.
На залишок у фунтах вони наприклад платять проценти, трошки вище нуля
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Dimaa
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