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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1091109210931094

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:05

  omb написав:Блин, никак не могут добавить карту выпущенную в середине июня, к программе мастеркард бильше, сначало говорили 2 месяца, уже говорят в сентябре :(, хотя она до сих пор не добавляется

Аналогично. Карта конца мая. МС більше пишет "картка не приймає участі в програмі".
DONALD
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:58

Не тільки наш Укрсиб робить мінусовий процент на залишок у євро. Британський банк Starling Bank:

Updates to the terms for Personal Euro Accounts:

We’ve updated our Euro Account terms to introduce an interest rate of -0.5% AER on deposits over €50,000. From 4th November, you’ll be charged interest for holding deposits over €50,000. For example, if you’ve got €51,000 in your account, you’ll only be charged interest on that extra €1,000. Interest will be accrued daily, and charged monthly.
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Сравнили Украину и Европу... Жаль людей, имеющих более полтоса в одном банке
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 01:25

  Dimaa написав:Не тільки наш Укрсиб робить мінусовий процент на залишок у євро. Британський банк Starling Bank:

Updates to the terms for Personal Euro Accounts:

We’ve updated our Euro Account terms to introduce an interest rate of -0.5% AER on deposits over €50,000. From 4th November, you’ll be charged interest for holding deposits over €50,000. For example, if you’ve got €51,000 in your account, you’ll only be charged interest on that extra €1,000. Interest will be accrued daily, and charged monthly.

Как это вообще работает? Смысл держать там большие суммы тогда? Они не боятся что народ начнёт массово в нал уходить?
Adast
 
Повідомлень: 137
З нами з: 04.06.20
Подякував: 61 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 04:16

  Adast написав:
  Dimaa написав:Не тільки наш Укрсиб робить мінусовий процент на залишок у євро. Британський банк Starling Bank:

Updates to the terms for Personal Euro Accounts:

We’ve updated our Euro Account terms to introduce an interest rate of -0.5% AER on deposits over €50,000. From 4th November, you’ll be charged interest for holding deposits over €50,000. For example, if you’ve got €51,000 in your account, you’ll only be charged interest on that extra €1,000. Interest will be accrued daily, and charged monthly.

Как это вообще работает? Смысл держать там большие суммы тогда? Они не боятся что народ начнёт массово в нал уходить?

Стимулюють конвертувати валюту, що залишилася від "колишніх" у національні грошові одиниці. Бажаючі зберегти відданість ойро у великих об'ємах, можуть виходити у готівку і тримати її коробці з під вівсяних пластівців на кухні - проблеми індіанців шерифа не турбують.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 06:22

  klug написав:
  Adast написав:
  Dimaa написав:Не тільки наш Укрсиб робить мінусовий процент на залишок у євро. Британський банк Starling Bank:

Updates to the terms for Personal Euro Accounts:

We’ve updated our Euro Account terms to introduce an interest rate of -0.5% AER on deposits over €50,000. From 4th November, you’ll be charged interest for holding deposits over €50,000. For example, if you’ve got €51,000 in your account, you’ll only be charged interest on that extra €1,000. Interest will be accrued daily, and charged monthly.

Как это вообще работает? Смысл держать там большие суммы тогда? Они не боятся что народ начнёт массово в нал уходить?

Стимулюють конвертувати валюту, що залишилася від "колишніх" у національні грошові одиниці. Бажаючі зберегти відданість ойро у великих об'ємах, можуть виходити у готівку і тримати її коробці з під вівсяних пластівців на кухні - проблеми індіанців шерифа не турбують.


На залишок у фунтах вони наприклад платять проценти, трошки вище нуля :D
Dimaa
 
Повідомлень: 33
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 08:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Шо думают шановні свині
https://kiev.informator.ua/2020/09/04/v ... informator
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:57

  Boundless написав:Шо думают шановні свині
https://kiev.informator.ua/2020/09/04/v ... informator

Наразi 10 магазинiв, що приймають участь у цьому дiйствi - це не серйозно
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 501
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