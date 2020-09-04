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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 вер, 2020 11:44
ingtrans то чего нет, я просто покупаю в других магазах и это не болшая проблема для меня, у меня большой выбор, насчет наличия, все таки чуть больше шансов через сайт, они ж со склада дадут
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:46
і для свинок є плюшка -
Покупателям, которые совершили покупку в приложении «Скануй Купуй» картой Visa, за чек свыше 100 гривен предоставляется 20 бонусных гривен на счет в мобильном приложении. В дальнейшем их можно потратить на покупки в «АТБ». В акции принимают участие первые 5 чеков от одного покупателя. Бонусы начисляются каждому покупателю не чаще 1 раза в сутки.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:58
ingtrans написав:
На отсутствие несколько раз попадал - не было заказанного товара в наличии.
А если уже оплатил, то что происходит?
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Vorlon
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Додано: Суб 05 вер, 2020 12:05
klug написав: Adast написав: Dimaa написав:
Не тільки наш Укрсиб робить мінусовий процент на залишок у євро. Британський банк Starling Bank:
Updates to the terms for Personal Euro Accounts:
We’ve updated our Euro Account terms to introduce an interest rate of -0.5% AER on deposits over €50,000. From 4th November, you’ll be charged interest for holding deposits over €50,000. For example, if you’ve got €51,000 in your account, you’ll only be charged interest on that extra €1,000. Interest will be accrued daily, and charged monthly.
Как это вообще работает? Смысл держать там большие суммы тогда? Они не боятся что народ начнёт массово в нал уходить?
Стимулюють конвертувати валюту, що залишилася від "колишніх" у національні грошові одиниці. Бажаючі зберегти відданість ойро у великих об'ємах, можуть виходити у готівку і тримати її коробці з під вівсяних пластівців на кухні - проблеми індіанців шерифа не турбують.
Стимулюють вкладати гроші, а не збирати макулатуру, надруковану ЦБ. Гроші - це інструмент, який має працювати на економіку, свою чи чужу.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 12:21
Vorlon написав: ingtrans написав:
На отсутствие несколько раз попадал - не было заказанного товара в наличии.
А если уже оплатил, то что происходит?
Оплата после комплектации заказа, а не в момент заказа. Соответственно, платишь только за то, что есть.
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ingtrans
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