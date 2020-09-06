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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 вер, 2020 11:44
ingtrans то чего нет, я просто покупаю в других магазах и это не болшая проблема для меня, у меня большой выбор, насчет наличия, все таки чуть больше шансов через сайт, они ж со склада дадут
Кешбечные карты!
Додано: Суб 05 вер, 2020 11:46
і для свинок є плюшка -
Покупателям, которые совершили покупку в приложении «Скануй Купуй» картой Visa, за чек свыше 100 гривен предоставляется 20 бонусных гривен на счет в мобильном приложении. В дальнейшем их можно потратить на покупки в «АТБ». В акции принимают участие первые 5 чеков от одного покупателя. Бонусы начисляются каждому покупателю не чаще 1 раза в сутки.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 05 вер, 2020 11:58
Додано: Суб 05 вер, 2020 12:05
Стимулюють вкладати гроші, а не збирати макулатуру, надруковану ЦБ. Гроші - це інструмент, який має працювати на економіку, свою чи чужу.
Додано: Суб 05 вер, 2020 12:21
Оплата после комплектации заказа, а не в момент заказа. Соответственно, платишь только за то, что есть.
Додано: Нед 06 вер, 2020 22:16
Это ж пилотные. Скоро будет во всех. Посетил один из этих магазинов, получил интересный опыт, делюсь
1. В магазине, ответственные за эту фичу люди, напоминают таких же на старте zakaz. Никто ничего не знает, любой вопрос - звонят куда-то чтобы уточнить. Но это временно.
2. Собственно, механика набора корзины такая же как в pick&go: сканируешь телефоном товары когда собираешь в корзину(или же на финальной стадии перебираешь все что набрал). Здесь интересно с овощами-фруктами: в обычных атб нет весов которые печатают на них ценники, а тут есть. На этих весах можно либо код товара(они добавлены на ценники овощей-фруктов) вбить или искать по названию. Но доступен не весь ассортимент . Спросил что делать, ответ : "если нет товара в весах - только через кассу. Это временно, скоро будет весь ассортимент"
3. Оплата. А вот тут самое интересное. Приложение просит разрешение на Bluetooth. Зачем? Вас трекают по торговому залу. Т.е. в момент набора корзины - всем пофиг, а в момент оплаты(а в это можно сделать в любом месте зала) подходит ассистент с "терминалом" типа смартфон на Андроид . После успешной аплаты приложение генерирует QR код, который и сканирует ассистент своим смартфоном. У него загружается список покупок и он его может проверить, вероятно, опционально. Это же операция(сканирование QR), как я понял, и "закрывает" покупку в приложении. Можно идти на выход. Никому ничего предьявлять уже не нужно.
Такого еще не встречал нигде Прикольно.
А еще предлагали принести бумажный чек, но его нужно ждать порядка 3 минут, портативного мобильного принтера нет, ассистент идет в офис и оттуда приносит. Отказался.
4. Всякие карточки для детей, которые сейчас можно получить на кассе за 99 грн покупки или какие-то спец товары пока недоступны(только через кассу). Наверное есть и еще какие-то ограничения. Сигареты не покупал, но они же только на кассе, не знаю как с ними.
В целом получилось дольше чем через кассу, но, думаю, дальше будет быстрее и удобнее. Ну и чувство "прикоснулся к будущему"
Планировал заплатить new card, но она ж мастеркард. Победила жадность - использовал визу, получил 20грн бонусов(покупка была 102 грн)
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