Додано: Нед 06 вер, 2020 22:16

Alien написав: Boundless написав: Шо думают шановні свині

https://kiev.informator.ua/2020/09/04/v ... informator Шо думают шановні свині

Наразi 10 магазинiв, що приймають участь у цьому дiйствi - це не серйозно Наразi 10 магазинiв, що приймають участь у цьому дiйствi - це не серйозно

Это ж пилотные. Скоро будет во всех. Посетил один из этих магазинов, получил интересный опыт, делюсь1. В магазине, ответственные за эту фичу люди, напоминают таких же на старте zakaz. Никто ничего не знает, любой вопрос - звонят куда-то чтобы уточнить. Но это временно.2. Собственно, механика набора корзины такая же как в pick&go: сканируешь телефоном товары когда собираешь в корзину(или же на финальной стадии перебираешь все что набрал). Здесь интересно с овощами-фруктами: в обычных атб нет весов которые печатают на них ценники, а тут есть. На этих весах можно либо код товара(они добавлены на ценники овощей-фруктов) вбить или искать по названию. Но доступен не весь ассортимент. Спросил что делать, ответ : "если нет товара в весах - только через кассу. Это временно, скоро будет весь ассортимент"3. Оплата. А вот тут самое интересное. Приложение просит разрешение на Bluetooth. Зачем? Вас трекают по торговому залу. Т.е. в момент набора корзины - всем пофиг, а в момент оплаты(а в это можно сделать в любом месте зала) подходит ассистент с "терминалом" типа смартфон на Андроид. После успешной аплаты приложение генерирует QR код, который и сканирует ассистент своим смартфоном. У него загружается список покупок и он его может проверить, вероятно, опционально. Это же операция(сканирование QR), как я понял, и "закрывает" покупку в приложении. Можно идти на выход. Никому ничего предьявлять уже не нужно.Такого еще не встречал нигдеПрикольно.А еще предлагали принести бумажный чек, но его нужно ждать порядка 3 минут, портативного мобильного принтера нет, ассистент идет в офис и оттуда приносит. Отказался.4. Всякие карточки для детей, которые сейчас можно получить на кассе за 99 грн покупки или какие-то спец товары пока недоступны(только через кассу). Наверное есть и еще какие-то ограничения. Сигареты не покупал, но они же только на кассе, не знаю как с ними.В целом получилось дольше чем через кассу, но, думаю, дальше будет быстрее и удобнее. Ну и чувство "прикоснулся к будущему"Планировал заплатить new card, но она ж мастеркард. Победила жадность - использовал визу, получил 20грн бонусов(покупка была 102 грн)